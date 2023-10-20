الجمعة 20 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اعتقال 70 فلسطينيًا في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية

اعتقال الفلسطينيين
اعتقال الفلسطينيين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، حملة اعتقالات واسعة، حيث اعتقلت 70 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة اقتحام عدة أحياء في مدينة الخليل وبلدة صوريف وبلدة السموع. 

 

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 12 فلسطينيًا من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم، يشار إلى أنه ومنذ مطلع العام الجاري، بلغت حالات الاعتقال بالضفة الغربية المحتلة، أكثر من 6000 حالة اعتقال.

 

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميًا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين.

 

وزادت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة لليوم الرابع عشر على التوالي، والذي خلف آلاف الشهداء والجرحى بالضفة والقطاع، وألحق دمارًا هائلًا بالمستشفيات والمدارس والمنازل والبنى التحتية في ظل قطع متعمد للكهرباء والمياه، ومنع لدخول الغذاء والوقود والمساعدات الطبية لسكان غزة.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر ، قناة القاهرة الإخبارية. 

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