ملابسات القبض على متهم بحوزته 195 طربة حشيش

تباشر النيابة العامة التحقيق مع متهم عثر معه على 195 طربة لمخدر الحشيش وزنت 19,500 كيلو جرام بمحافظة الإسماعيلية.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط نشاط عنصر إجرامى ، مقيم بالإسماعيلية تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه.

وأوضحت التحريات أن المتهم أتخذ من دائرة قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته عدد 195 طربة لمخدر الحشيش وزنت 19,500 كيلو جرام وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار .

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1,400,000 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي واقعة آخرى أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بإدارة شركة إنتاج فنى دون ترخيص 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتباشر النيابة العامة التحقيق مع متهم قام بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى دون ترخيص بمنطقة الجيزة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بتهمة إنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى دون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وتوالت النيابة التحقيق.

وبالفحص وتقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة، وأمكن ضبط المدير المسؤول عن الشركة، وبتفتيش مقر الشركة في حضوره تم ضبط وحدة مونتاج كاملة التجهيز تحتوى على 3 هارديسك مُحملة عليها مجموعة من الأعمال الفنية والإعلانات التي تم إعدادها بالشركة، برامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لشركات عالمية دون تصريح، وكذا ضبط إستوديو تصوير خاص بتصوير البرامج الحوارية يحتوى على كاميرا ديجيتال ومايك صوت و2 مايك صوت لاسلكى.



وأقر المتهم، برتكابه الواقعة وأنه المدير المسئول عن الشركة، وقد ارتكب المخالفات السالف ذكرها، بالمشاركة مع صاحب الشركة بقصد تحقيق الربح المادى، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط عنصر إجرامي، قام بسرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك.



وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، من ضبط عنصر إجرامي، لقيامه بسرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك، والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبو بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية.