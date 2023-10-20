الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 56 فلسطينيًا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، 56 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، في مواصلة للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر الجاري.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت 32 فلسطينيًا من محافظة "الخليل" الواقعة جنوب الضفة، فيما جرى اعتقال 12 آخر من محافظة "بيت لحم" الواقعة جنوبًا أيضا.

وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال 6 من محافظة "نابلس"، و6 من محافظة "رام الله" بوسط الضفة الغربية.

ويأتي ذلك فيما قُتل عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية في أحدث موجة من تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وفي سياق متصل، علقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى " الأونروا" عملياتها في الضفة الغربية، بسبب الوضع الأمني المتفاقم والقيود علي عمليات التشغيل ولفت تقرير المنظمة الأممية أنها تواصل جهود دعم سكان غزة على أعلى المستويات لضمان الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية لإيصال الإمدادات الحيوية إلى قطاع غزة بما في ذلك الوقود والغذاء والمياه والإمدادات الطبية وغيرها من المواد الأساسية.

استشهاد 13 فلسطينيًا في مخيم نور شمس

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 13 شخصا، بينهم 5 أطفال، قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس شرقي مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن 13 شخصا قتلوا، بينهم 5 أطفال، بعد أن داهمت القوات الإسرائيلية وشنت غارة جوية على مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة أمس الخميس.

وداهمت القوات الإسرائيلية مخيم نور شمس للاجئين المتاخم لمدينة طولكرم.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات إسرائيلية "شنت عدوانا واسعا على المخيم استمر 27 ساعة متواصلة، منذ فجر أمس وحتى صباح اليوم".

وأضافت أن القوات الإسرائيلية استهدفت بالرصاص الحي وبطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات عددا من المواطنين "مما أدى إلى استشهاد 13 مواطنا، 7 منهم جرى نقلهم أمس إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، فيما لم يستطع الأهالي ومركبات الإسعاف نقل 5 شهداء، فجرى وضعهم في مسجد أبو بكر الصديق داخل المخيم، بسبب الحصار الذي فرضته قوات الاحتلال، وسط انقطاع الكهرباء والمياه ووسائل الاتصال عن المخيم".



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