مختار غباشي: أمريكا صنعت إسرائيل وتريد تصفية قضية فلسطين على حسابنا (فيديو)

أشاد الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية، بقوة الفلسطينيين ضد الاحتلال، وأثنى على تضامن الشعب المصري بمختلف فئاته لنصرتهم والوقوف خلف قيادته السياسية، مؤكدًا أن مظلمة الشعب الفلسطيني أكبر مظلمة تاريخية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يذاع على قناة “الحدث اليوم”، القوى الدولية والإقليمية تتكالب على الشعب الفلسطيني لتصفية قضيته على حساب الأمن القومي المصري، والأمن القومي الأردني، مؤكدا أن الشعب المصري قدم الكثير للقضية الفلسطينية ويتعاطف مع الشعب الفلسطيني دائما.

وأوضح أن أمريكا هي من صنعت إسرائيل لتقديم خدمات لها وتحقيقا لمصالحها في الشرق الأوسط، مطالبا العالم العربي والإسلامي بضرورة التكاتف من أجل حل القضية الفلسطينية لأن ضيعها يمثل انهيارا لأمنه القومي ومستقبلة.

جرائم حرب في غزة

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي نحو 3785 قتيلا وأكثر من 12500 جريح في القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 306 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.