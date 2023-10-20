أهالى الشرقية: بالروح بالدم نفديك يا شهيد

انطلقت مظاهرة من أمام ديوان عام محافظة الشرقية بمدينة الزقازيق فى الشرقية اليوم داعمة القضية الفلسطينية ورافضة للعدوان الغاشم الذى تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة، والذى أسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى بين صفوف أبناء الشعب الفلسطينى خاصة بعد قصفه مستشفى الأهلى المعمدانى مساء الثلاثاء الماضى.

وردد المتظاهرون هتافات داعمة للشعب الفلسطينى والمسجد الأقصى، من بينها «بالروح بالدم نفديك يا شهيد، يسقط يسقط الاحتلال، يسقط يسقط قتلة الأطفال، يسقط يسقط أعداء السلام، غزة غزة رمز العزة، يا فلسطين يا فلسطين إحنا معاكى يا فلسطين». ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية والرايات السوداء حزناً على قتلة الأطفال والأبرياء من الأشقاء الفلسطينيين.

وندد المتظاهرون بجرائم الاحتلال الإسرائيلى وقتل المدنيين فى مدن الضفة الغربية وقطاع غزة وتدمير المبانى وإزهاق أرواح المدنيين الأبرياء بدون ذنب.

يشار إلى أن المواطنين بمدينتى الزقازيق ومنيا القمح تبرعوا بأكثر من 450 كيس دم فى حملة شعبية نفذت بمحافظة الشرقية يوم الجمعة الماضى للمساعدة فى إنقاذ الجرحى الفلسطينيين الذين تم استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى منذ أكثر من 12 يوماً.