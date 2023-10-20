الوفديون يرددون: أمة واحدة عربية.. ضد الهجمة الإسرائيلية

وقفة رمزية لوفد بورسعيد تضامناً مع الشعب الفلسطينى

نظمت لجنة الوفد العامة ببورسعيد برئاسة المستشار صفوت عبد الحميد وقفة رمزية أمام مقر الوفد بدائرة المناخ تضامناً مع الشعب الفلسطينى، ومنددين بالهجمات الإسرائيلية ضد المواطنين وسقوط الضحايا من الأطفال والنساء والشباب الفلسطينى وتدمير البنية التحتية، وقد انضم لمجموعة الوفديين أهالى وأبناء المدينة الباسلة رافعين أعلام مصر وفلسطين وحزب الوفد رافضين ما يقوم به المحتل الغاشم وانتهاكات حقوق الإنسان، وقاموا بترديد الهتافات ضد المحتل الإسرائيلى منها «غزة يا غزة يا أرض العزة» و«أمة واحدة عربية.. ضد الهجمة الإسرائيلية».

و«يا فلسطين.. يا فلسطين.. إحنا معاكم ليوم الدين». وفى نهاية الوقفة الرمزية قام الوفديون بإحراق العلم الإسرائيلى.

من جانبه أكد المستشار صفوت عبد الحميد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس لجنة بورسعيد أن ما تقوم به إسرائيل مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية وليس رداً على هجمات حركة حماس إنما تجاوز لذلك لأن استخدام الطائرات والدبابات والمدفعية فى قصف المنازل والمنشآت العامة والمستشفيات هو تجاوز وتعدٍّ على حقوق وأمن الشعب الفلسطينى وقتل الأطفال والنساء بهذه الصورة البشعة هو تعد صارخ بكل ما تحمله الكلمة وانتهاك صريح للمواطنين، وما يدعو للقلق هو تكتل بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة دون تدخل حقيقى من مجلس الأمن أو الأمم المتحدة، وعلى العرب أن يقفوا يدا واحدة ضد المتغطرس اليهودى لوقف هذه الاعتداءات والاحتكام للعقل والمنطق للحد من هذه الأفعال.

وأشار جمال شحاتة عضو المكتب التنفيذى لحزب الوفد وسكرتير عام لجنة بورسعيد، إلى أن الوقفة الرمزية التى نظمتها لجنة بورسعيد ضد الاعتداءات الإسرائيلية على غزة نابعة من داخل كل مصرى وعربى يؤمن بالقضية الفلسطينية وحقه فى تقرير مصيره والدفاع عن نفسه لوقف تجاوزات المحتل الصهيونى، ولابد من وقف ما تقوم به إسرائيل واستخدامه أسلحة محرمة وهدمه البنية التحتية لقطاع غزة وتعديه على المستشفيات والمدارس، ولابد من استجابته لكل دعوات وقف إطلاق النار والعودة لطاولة المفاوضات والسماح بدخول المساعدات الإنسانية من الأدوية والطعام لسكان غزة وفتح ممرات آمنة لمرور هذه المساعدات مع التأكيد أن الحدود المصرية خط أحمر والدفاع عنها بكل قوة وضراوة.