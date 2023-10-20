الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة في بيانها أن اليوم يشهد شبورة مائية من (4 إلى 7 صباحا تقريبا) تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

فيما توقعت الهيئة أن يشهد اليوم انخفاضًا طفيفًا فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على جنوب سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد.

حالة البحر

وعن حالة البحر المتوسط، فإنها تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من نصف متر إلى 1.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وتنشر بوابة الوفد في سياق التقرير التالي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة وباقي محافظات الجمهورية:

درجات الحرارة

القاهرة الصغرى 21 والعظمى 30

العاصمة الإدارية الصغرى 21 والعظمى 30

6 أكتوبر الصغرى 20 والعظمى 31

بنها الصغرى 21 والعظمى 30

دمنهور الصغرى 21 والعظمى 29

وادى النطرون الصغرى 21 والعظمى 30

كفر الشيخ الصغرى 20 والعظمى 29

المنصورة الصغرى 21 والعظمى 30

الزقازيق الصغرى 22 والعظمى 31

شبين الكوم والصغرى 21 والعظمى 30

طنطا الصغرى 20 والعظمى 29

دمياط الصغرى 21 والعظمى 28

بورسعيد الصغرى 22 والعظمى 28

الاسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 31

السويس الصغرى 21 والعظمى 32

العريش الصغرى 19 والعظمى 28

رفح الصغرى 20 والعظمى 27

رأس سدر الصغرى 20 والعظمى 32

نخل الصغرى 13 العظمى 28

سانت كاترين الصغرى 12 والعظمى 24

الطور الصغرى 20 والعظمى 28

طابا الصغرى 21 والعظمى 29

شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 32

الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 29

العلمين الصغرى 19 والعظمى 30

مطروح الصغرى 18 والعظمى 29

السلوم الصغرى 17 والعظمى 29

سيوة الصغرى 17 والعظمى 30

الغردقة الصغرى 22 والعظمى 32

مرسى علم الصغرى 24 والعظمى 32

شلاتين الصغرى 22 والعظمى 32

حلايب الصغرى 24 والعظمى 28

أبو رماد الصغرى 23 والعظمى 30

رأس حدربة الصغرى 24 والعظمى 29

الفيوم الصغرى 18 والعظمى 29

بنى سويف الصغرى 18 والعظمى 30

المنيا الصغرى 17 والعظمى 32

أسيوط الصغرى 17 والعظمى 31

سوهاج الصغرى 18 والعظمى 32

قنا الصغرى 19 والعظمى 34

الأقصر الصغرى 18 والعظمى 33

أسوان الصغرى 19 والعظمى 34

الوادى الجديد الصغرى 16 والعظمى 34

أبوسمبل الصغرى 20 والعظمى 35