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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حالة الطقس| استمرار سقوط الأمطار على أماكن متفرقة

امطار
امطار

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على الرغم من أننا في فصل الخريف الذي يتسم بالتقلبات الحادة والسريعة على كافة أنحاء البلاد.

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الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس.. سقوط أمطار ونشاط للرياح

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الأرصاد تكشف مناطق سقوط الأمطار اليوم (شاهد)

أجواء خريفية معتدلة

ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأجواء خريفية معتدلة على كافة أنحاء البلاد، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تكون متفاوتة الشدة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حتى الاثنين المقبل.

الظواهر الجوية 

وذكرت، هناك بعض الظواهر الجوية تتعرض لها البلاد منها الشبورة المائية على بعض الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة:- العظمى 29 والصغرى 20

الإسكندرية: العظمى 27 والقاهرة 20

طنطا:- العظمى 28 والصغرى 20

شبين الكوم:- العظمى 29 والصغرى 21

دمنهور:- العظمى 28 والصغرى 22

مطروح:- العظمى 25 والصغرى 19

السلوم:- العظمى 26 والصغرى 17

سيوة:- العظمى 29 والصغرى 16

بورسعيد:- العظمى 28 والصغرى 22

دمياط:- العظمى 28 والصغرى 21

الزقازيق:- العظمى 28 والصغرى 22

المنصورة:- العظمى 29 والصغرى 22

الإسماعيلية:- العظمى 30 والصغرى 20

السويس:- العظمى 31 والصغرى 20

العريش:- العظمى 29 والصغرى 20

رفح:- العظمى 27 والصغرى 21

المنيا:- العظمى 31 الصغرى 17

أسيوط:- العظمى 30 الصغرى 17

سوهاج:- العظمى 31 الصغرى 19

قنا:- العظمى 32 الصغرى 20

الأقصر:- العظمى 33 الصغرى 19

أسوان:- العظمى 33 الصغرى 20 

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