انحسار سقوط الأمطار| مفاجأة في حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على الرغم من أننا في فصل الخريف الذي يتسم بالتلقبات الجوية الحادة والسريعة على كافة أنحاء البلاد.

انحسار سقوط الأمطار

ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن هناك انحسارًا لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد، طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حتى الثلاثاء المقبل.

ظواهر جوية تتعرض لها البلاد

وذكرت، هناك شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، لافتة إلى أن الاجواء خريفية معتدلة على كافة أنحاء البلاد.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية

الوجه البحرى 30 درجة مئوية

السواحل الشمالية 28 درجة مئوية

جنوب سيناء 32 درجة مئوية

شمال الصعيد 30 درجة مئوية

جنوب الصعيد 33 درجة مئوية