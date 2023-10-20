عاجل
مجهولون يفجرون خط الغاز الواصل إلى قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" بسوريا
الجمعة 20 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

مستشار المفتي: مؤتمر الإفتاء شهد تظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

الدكتور إبراهيم نجم
الدكتور إبراهيم نجم - مستشار مفتي الجمهورية

قال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، إن مؤتمر الإفتاء العالمي شهد تظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وكل الكلمات ركزت على القضية الفلسطينية، لأنه لا صوت يعلو فوق صوت هذه القضية.

txt

مستشار المفتي: المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء وأمثاله له تأثير حقيقي على المجتمعات

txt

3 رسائل من مفتي الجمهورية حول ما يحدث في غزة

أضاف "نجم" في تصريحه لـ"بوابة الوفد" على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الثامن للإفتاء والمنعقد تحت عنوان "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة"، أن العلماء عبروا عن تضامنهم الكامل مع القضية الفلسطينية، والتي تمثل قضية العرب والمسلمين وكل شرفاء العالم الحر، مؤكدًا أن العالم سيسمع صوت العلماء، فالمؤتمر شهد حضور علماء من أكثر من 100 دولة. 

دور مصر في القضية الفلسطينية 

الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية

أكد مستشار المفتي، أن القضية الفلسطينية هي أحد الثوابت المصرية، والتاريخ يتحدث عن ذلك، فمصر طوال تاريخها لم تتخلى عن القضية الفلسطينية، والقيادة السياسية المصرية تؤمن بالحق الفلسطيني وتقدم كافة أنواع المساعدات والدعم السياسي واللوجستي والسياسي.

الجريدة الورقية