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الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ثنائي إنجليزي يهدد انضمام مبابي لريال مدريد

مبابي نجم باريس سان
مبابي نجم باريس سان جيرمان

يقترب النجم الفرنسي كيليان مبابي من الرحيل عن باريس سان جيرمان في الفترة الحالية، لصيبح انتقاله للدوري الإنجليزي أو الإسباني هو الامر المتوقع حدوثه مع نهاية الموسم الحالي أو خلال الميركاتو الشتوي المقبل في يناير 2024.

ثنائي إنجليزي يهدد انضمام مبابي لريال مدريد

ينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في 30 من شهر يونيو المقبل مع نهاية الموسم الحالي، ويعتبر تجديد تعاقده أمر مرفوض كما أكد اللاعب في وقت سابق، ليكون على بعد خطوات قليلة من الانتقال لريال مدريد، ليظهر سباق ثنائي جديد ينضم للميرنجي في سباق ضم النجم الفرنسي.

دخل فريقي ليفربول وتشيلسي سباق الحصول على خدمات مبابي في الميركاتو الشتوي المقبل أو مع نهاية الموسم الحالي، مستغلين الازمة ونهاية تعاقد اللاعب بنهاية الموسم الحالي.

وتثق إدارة ريال مدريد في رغبة اللاعب الكاملة بالانتقال للميرنجي بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان، وهو ما ستعمل عليه إدارة الميرنجي خلال يناير المقبلة للتأكد من رغبة اللاعب والحصول على توقيعه بشكل رسمي للانتقال بداية من الموسم المقبل.

وعن موقف باريس سان جيرمان فإنه سيوافق على أي عرض رسمي لضم اللاعب في يناير المقبل، حتى لا يتعرض لخسارة كبيرة برحيل اللاعب مجانًا مع نهاية الموسم الحالي.

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