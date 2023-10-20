ثورة الشباب تقود مودريتش للرحيل عن ريال مدريد

يشهد الموسم الحالي تراجعا كبيرا في نسبة مشاركة، الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط فريق ريال مدريد، مما أدى إلى حالة من الغضب تجاه مدربه الحالي، وهو ما يفتح باب رحيله خلال الفترة المقبلة.

وجدد ريال مدريد عقد الأمير الكرواتي، لموسم واحد فقط قبل بداية الموسم الحالي، لكنه منزعج من تواجده على مقاعد البدلاء، وقلة عدد دقائق مشاركته.

ويعود السبب وراء عدم مشاركة صاحب الـ 38 عامًا، في تشكيلة الفريق الأساسية، إلى استراتيجية كارلو أنشيلوتي، التي تعتمد على إشراك اللاعبين الشباب في الفريق.

مودريتش وأنشيلوتي

وبحسب ما أوردته شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن مودريتش قد يرحل عن ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم الاعتماد عليه.

وأوضحت الشبكة الإسبانية أن مودريتش، يعاني بشكل كبير من عدم المشاركة في المباريات منذ البداية، حيث كان يتطلع إلى دور أكبر مع النادي الملكي خلال الموسم الحالي.

وأكد المصدر أن مودريتش سيفكر في موقفه بعد فترة التوقف الدولية الحالية، سواء بالبقاء أو الرحيل في يناير المقبل.

وفي حالة خروجه من السانتياجو برنابيو، فقد يتوجه إلى الدوري السعودي أو الدوري الأمريكي، حيث لديه العديد من العروض.

مودريتش

وخلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، ارتبط اسم مودريتش بالانتقال إلى صفوف النصر السعودي أو الهلال، لكنه فضل البقاء مع الميرينجي.

وشارك مودريتش في 9 مباريات مع الفريق الملكي هذا الموسم، بمجموع 391 دقيقة حيث ظهر أساسيا في مباراتين فقط، واحدة في دوري أبطال أوروبا والأخرى في الدوري الإسباني، كما شارك كبديل في 7 مباريات أخرى، لم يسجل خلالها أو يصنع أي هدف.