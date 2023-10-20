عاجل
إلهام شاهين تفضح بادين في تل أبيب ( فيديو) اللقطات الأولى من قصف كنيسة الروم الأرثوذكس في غزة (فيديو) بالقمصان السوداء..عبد الظاهر السقا يدعوا جموع المصريين للتنديد بجرائم الاحتلال في غزة تعليق عمرو أديب على خناقة أنغام وأفيخاي أدرعي
الجمعة 20 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

وجدي زين الدين: مؤتمر مصر للسلام رسالة بأن القضية الفلسطينية لن تموت

الدكتور وجدي زين
الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد

قال الدكتور وجدي زين الدين، رئيس مجلس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن مؤتمر مصر للسلام الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم السبت المقبل، مهم وأساسي، موضحًا أنه حتى الآن هناك 31 دولة ومنظمة ستشارك فيه.

txt

وجدي زين الدين: مصر وسط كتلة ملتهبة والعين عليها (فيديو)

txt

وجدي زين الدين يكشف رسائل السيسي بحفل تخريج طلاب الكليات العسكرية (فيديو)

وأضاف زين الدين، خلال لقاءه مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الخميس، أن مصر توجه رسالة إلى العالم بأن القضية الفلسطينية لن تموت على الإطلاق، وأن الشعب له حقوق مشروعة لابد من عودتها وإقامة دولته على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

رسالة مصر من مؤتمر السلام أن القضايا لا تحل بالحرب

وذكر أن مصر كعادتها على مر التاريخ لها دور كبير جدا في حماية الأراضي الفلسطينية، منذ قبل إنشاء الكيان الصهيوني، متابعا: "مصر عندما تقوم بهذا الدور المهم توجه رسالة مهمة للعالم بضرورة وقف الآلة العسكرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني".

وتابع: "الرسالة الثانية التي توجهها مصر أن القضايا لا تحل بالحرب بل بالمفاوضات والكلام والحوار والنقاش"، مضيفًا أن دعوة السيسي للعالم لحضور مؤتمر السلام رسالة مهمة.

تفاصيل مؤتمر مصر للسلام

دعت مصر لعقد قمة إقليمية تهدف إلى بحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ولوقف انتهاكات آل صهيون تحت عنوان "قمة القاهرة للسلام".

فيما أعلنت كل من قطر والكويت تسلمهما الدعوات لحضور القمة التي تعقد السبت المقبل، في القاهرة، فيما يتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والذي أودى بحياة نحو 3 آلاف شخص حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن القاهرة لم تعلن رسمياً عن الدول التي وجهت لها الدعوة لحضور القمة ولا عن مكان انعقادها، كما تم توجيه الدعوة إلى عدة دول عربية، أبرزها السعودية، والإمارات، والكويت، والأردن، وقطر، بالإضافة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس والجامعة العربية.

مواد متعلقة

وجدي زين الدين: مصر وسط كتلة ملتهبة والعين عليها (فيديو)

وجدي زين الدين يكشف رسائل السيسي بحفل تخريج طلاب الكليات العسكرية (فيديو)

وجدي زين الدين: ما يحدث في غزة إبادة للفلسطينيين (فيديو)

د وجدى زين الدين يكتب: لهذه الأسباب.. يخوض الوفد الانتخابات الرئاسية

د وجدى زين الدين يكتب : لهذه الأسباب.. يخوض الوفد الانتخابات الرئاسية

فى ذكرى ميلاد دونجوان الشاشة المصرية..ما لا تعرفه عن الراحل أنور وجدى

د. وجدى زين الدين ضيف الندوة الثقافية بـ الصحفيين

وجدي زين الدين يرد على عدم استعداد حزب الوفد لخوض انتخابات الرئاسة
الجريدة الورقية