وجدي زين الدين يكشف رسائل السيسي بحفل تخريج طلاب الكليات العسكرية (فيديو)

قال الدكتور وجدي زين الدين، رئيس مجلس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن اليوم مشهود في تاريخ مصر، والاحتفال بتخريج الدفعات في الأكاديمية العسكرية رسالة واضحة للعالم.

وأضاف وجدي زين الدين خلال لقاءه مع برنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة” الخميس، أن تخريج الدفعة 117 توضح أننا أصحاب تاريخ طويل، مؤكدا أن خطاب الرئيس السيسي سواء الخطاب المكتوب أو الذي صدر من قلبه للمصريين يحمل في طياته رسائل مهمة.

المجتمع الدولي مصابا بالشيزوفرينيا

وأوضح أن السيسي وجه رسالة للمجتمع الدولي ووصفه بأنه مريض بـ"الشيزوفرينيا"، قائلا: "أنت حقاني في أماكن وغير حقاني في أماكن أخرى"، متسائلا: "أنت فين يا مجتمع يا دولي من القضية الفلسطينية؟ أنت ليه بتكيل بمكيالين؟".

وأشار إلى أن هناك محرقة في فلسطين ولم يسأل عنها المجتمع الدولي، موضحا أن الكيل بمكيالين سياسة ممقوتة، متسائلا: "متى ستظل سياسة الكيل بمكيالين في مثل هذه الأمور؟".

وأكد الدكتور وجدي زين الدين أن الشعب الفلسطيني له حقوق مشروعة، مشيرا إلى أن مصر لها وجهة نظر ثاقبة وصريحة وهو حل الدولتين القائم على حدود 67 وعاصمة الدولة الفلسطينة القدس، وهذا حل واضح لم يجري تنفيذه وفيه مماطلة، مؤكدا أن كلمة الرئيس السيسي مرتبطة ببعضها لا يمكن اجتزائها، فهي صادرة عن رجل رشيد.