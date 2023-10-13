وجدي زين الدين: مصر وسط كتلة ملتهبة والعين عليها (فيديو)

قال الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن مصر وسط كتلة ملتهبة، موضحًا: "عندك في السودان مشاكل وفي ليبيا وفلسطين وسوريا واليمن مشاكل".

وأضاف وجدي زين الدين خلال لقاءه مع برنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة” الخميس: "العين على مصر ولو سقطت مصر خلصت الليلة كلها، وأصبح بقى يعملوا سايكس بيكو جديدة ويجيبوا الفلسطينيين على الأراضي المصرية".

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بحفل تخريج طلاب الكليات العسكرية، ركز على أهمية الوعي لدى المصريين، مضيفًا أنها مسألة مهمة جدًا، ومصر تعرضت لمؤامرات كبيرة منذ 2011 ولكن كشفتها مؤسسات الدولة.

وجدي زين الدين: يجب توصيل المساعدات للفلسطينيين

وأكد رفضه لتهجير الفلسطينيين من أرضهم قائلا: "يعني الإسرائيليين بيعملوا وطن ليهم في فلسطين وبعدين عاوزين يشوفوا وطن بديل للفلسطينيين في مكان تاني دي مهزلة والمجتمع الدولي لازم يحترم نفسه، دي مهزلة".

وأوضح الدكتور وجدي زين الدين، أن المجتمع الدولي عليه واجبات لابد من تنفيذها أبسطها توصيل المساعدات إلى الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة، مضيفا: "ما يحدث في غزة إبادة للفلسطينيين".

وأكد أن الشعب الفلسطيني له حقوق مشروعة، مشيرا إلى أن مصر لها وجهة نظر ثاقبة وصريحة وهو حل الدولتين القائم على حدود 67 وعاصمة الدولة الفلسطينة القدس، وهذا حل واضح لم يجري تنفيذه وفيه مماطلة، مؤكدا أن كلمة الرئيس السيسي مرتبطة ببعضها لا يمكن اجتزائها، فهي صادرة عن رجل رشيد.