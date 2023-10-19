حبس المتهم بإنهاء حياة اخر بسلاح ابيض إثر مشاجرة بالزيتون ٤ أيام 

قررت نيابة الزيتون حبس المتهم بإزهاق روح اخر خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات بينهما في العمل بمنطقة الزيتون، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



قرار من النيابة ضد قاتل زميله بالزيتون

تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثمان (عامل بمقهى، مقيم بدائرة القسم) توفى متأثر بإصابته بجرح قطعى بالجسم إثر إدعاء مشاجرة بمحل إقامته (مسكن مشترك لبعض عمال المقهى).

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وزميله بالعمل والسكن بسبب خلافات بينهما حول العمل تطورت لمشاجرة تعدى خلالها بالضرب على المجنى عليه بإستخدام سلاح أبيض "سكين" حال تواجدهما بمحل سكنهما نتج عن ذلك إصابته والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وبحوزته السلاح المستخدم وإعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.