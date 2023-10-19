تقوي العظام وتمنع الأنيميا.. اصنعي مربى التين لأولادك بخطوات بسيطة

يحتوي التين على العديد من العناصر الغذائية الهامة، مثل: فيتامين سي والحديد، ولهما دور كبير في علاج أنيميا فقر الدم، كما يقوي المناعة، ويحتوي على الكالسيوم الهام لبناء وتقوية العظام، لذلك يجب إدخاله في وجبات الأولاد؛ للإستفادة من خصائصة، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل مربى التين الصحية.

مربى التين

طريقة عمل مربى التين

المقادير

- تين : 2 كيلو (مغسول بالماء جيداً ومجفف)

- عصير الليمون : 1 حبة (حامض)

- سكر : كيلو

- الماء : 3 اكواب

طريقة التحضير

ضعي السكر والماء في قدر على نار متوسطة، واتركي المزيج حتى يغلي ويثخن قوامه.

أضيفي التين إلى القدر، ثم خففي النار مع التقليب باستمرار.

إذا تكونت بعض الرغوة على الوجه أزيليها.

عند نضوج التين، أضيفي عصير الليمون، واتركيه لمدة 8 دقائق على النار.

ارفعي القدر عن النار، واتركيه جانباً حتى يبرد المربى.

وزعي مربى التين في برطمانات زجاجية جافّة وأغلقيها بإحكام.