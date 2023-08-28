يمنع فقر الدم والإمساك.. 5 فوائد صحية تجبرك على أكل التين يوميًا

يحدث مرض فقر الدم بسبب انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء، وفي اختبار الدم الروتيني، يتم الإبلاغ عن فقر الدم باعتباره انخفاض الهيموجلوبين أو الهيماتوكريت، وهو البروتين الرئيسي في خلايا الدم الحمراء، الذي يحمل الأكسجين ويوصله إلى جميع أنحاء الجسم، وتشمل أعراض فقر الدم التعب أو ضيق التنفس.

فوائد التين لمرضى فقر الدم:

ووفقًا لما ذكره موقع "هيلث لاين" الطبي، التين واحد من الفواكه ذات القيمة الغذائية العالية، حيث كان يستخدمه الناس منذ القدم كعامل مساعد في علاج بعض الحالات المتعلقة بالغدد الصماء والجهاز التناسلي والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، كما أنه مفيد لمرضى فقر الدم، حيث إن ثماره غنية بالحديد، ومن ثم فإن تناوله قد يمد الجسم بالحديد، فيقضي على الأنيميا الناتجة عن نقص هذا العنصر.

فوائد التين

وفيما يلي نستعرض أبرز فوائد التين للجسم، وفقًا لنصائح الأطباء..

1- تعزيز صحة العظام

يعزز التين صحة العظام، نظرًا لأنه غني بالكالسيوم، وبالتالي فإنه يعمل على تقوية العظام وحمايتها من الكسور.

2- الوقاية من سرطان القولون:

قد يسهم التين في الوقاية من الإصابة ببعض أنواع السرطانات، وأبرزها سرطان القولون.

3- تنظيم مستويات ضغط الدم:

يساعد التين على تنظيم مستويات ضغط الدم، نظرًا لاحتوائه على البوتاسيوم.

4- علاج الإمساك:

يستخدم التين في علاج الإمساك، بسبب احتوائه على الألياف الغذائية والسليلوز.