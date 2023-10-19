علاقة القهوة بحصوات الكلى

أوضح الأطباء إن تناول القهوة يمنع تكون حصوات الكلى التي تصيب جميع الأعمار حتى الأطفال والمراهقين و تحدث بمقدار الضعف عند الذكور مقارنة بالإناث، ويبلغ خطر الإصابة ذروته نحو سن الثلاثين لجميع الأجناس.

هل تمنع القهوة حصوات الكلى؟

ووفقًا لما ما ذكره موقع “هيلث لاين"، ينصح الأطباء بشرب مزيدٍ من الماء والمراقبة الجيدة لمدخول الصوديوم والكالسيوم لتقليل خطر الإصابة بالحصيات الكلوية.

هل تمنع القهوة حصوات الكلى؟

وللقهوة خصائص مدرة للبول، لذا يفترض الناس أن تناولها يسبب الجفاف ويزيد خطر تشكل الحصيات الكلوية بالنتيجة، وهذا ما تخالفه البيانات الحالية، ففي الواقع، تظهر الأبحاث الحديثة أن استخدام الكافيين قد يمنع تشكل حصوات الكلى.

ووفقًا لدراسة علمية سابقة فالكافيين بمختلف أشكاله سواء كان في الشاي أو الصودا أو القهوة أو الكحول- يقي ويقلل خطر الإصابة بالحصيات الكلوية، والانتقال من شرب كوب واحد إلى كوب ونصف يوميًا قد يخفض احتمالية الإصابة بالحصيات الكلوية بنسبة تصل إلى 40%.

وأشار الأطباء إلى هناك أربعة أنواع من حصوات الكلى حسب مكوناتها، والتي نستعرضها فيما يلي:

١- أوكزالات الكالسيوم

النوع الأكثر شيوعًا للحصيات الكلوية، قد يقلل النظام الغذائي منخفض الأوكزالات خطر الإصابة بهذا النوع من الحصيات.

٢- حمض البول

ثاني أكثر أنواع الحصيات الكلوية شيوعًا، وتظهر غالبًا عند المصابين بالنقرس أو السكري أو المتلازمات الاستقلابية.

٣- الحصيات الإنتانية

تحدث عند المصابين بإنتانات السبيل البولي-UTIs أو الإنتانات الكلوية أو كليهما.

٤- السيستين

يتكون هذا النوع من الحصيات الكلوية من السيستين، وهو حمض أميني يتسرب من الكلية إلى البول، ويحدث للأشخاص الذين يعانون اضطرابًا وراثيًا يسمى بيلة السيستين.