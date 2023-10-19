تخلصي من البقع الصفراء الملتصقة بفناجين القهوة بوصفات سحرية

تتعرض ربات المنزل إلى موقف محرج عند استضافة الأصدقاء والأقارب، لتتفاجيء من إصفرار فناجين القهوة، مما تشوه مظهره ويُعتقد أنها غير نظيفة ومتسخة، لذلك نقدم لك طرق التخلص من البقع الصفراء.

فنجان قهوة

خلطات طبيعية لإزالة البقع الصفراء من الفناجين

خلطة البيكينج صودا أو الخل والملح

اغسلي الفنجان كالمعتاد لإزالة البقع الموجودة على سطحه.

جهزي عجينة باستخدام الـ"بيكينج صودا" والماء، أو من كمية متساوية من الخل الأبيض والملح.

اغمسي قطعة من القماش بالعجين، وتفرك بها البقع حتّى تختفي ثم، يغسل الفنجان تحت صنبور الماء، ويترك ليجفّ تمامًا.

خلطة عصير ﻿الليمون﻿

قطعي حبّة الليمون الحامض الى 4 اقسام.

اعصري عصير الليمون على المناطق الملطخة، تأكدي من تغطية جميع البقع بالعصير.

اتركي الخليط ينتقع لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

بللي قطعة قماش من الألياف الدقيقة وافركي الفناجين من الداخل.

اشطفي الفناجين بالماء البارد ولاحظي الفرق.

تنظيف الفناجين بالملح والثلج

رشي القليل من الملح في قاع فناجين القهوة الملطخة، اضيفي مكعبات من الثلج المجروش فوق الملح.

غلّفي كل فنجان بالغلاف البلاستيكي بعدة طبقات.

رجّي الفنجان بقوة.

يساعد الملح على التخلص من بقع القهوة العالقة بدون الحاجة الى استخدام المواد الكيمائية.

اشطفي فناجين القهوة بالماء ولاحظي الفرق.