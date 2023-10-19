فوائد القراصيا السحرية لخسارة الوزن.. تسهل عليك الطريق

عند إتباع أي نظام غذائي لفقدان الوزن، يحتاج البعض لمساهمات آخرى لتسهل عليهم الطريقة وعدم الشعور بالملل والإحباط، لذلك بفضل إدخال القراصيا في نظامك الغذائي؛ لإحتوائها على الألياف والعناصر الغذائية الهامة للجسم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها.

القراصيا

فوائد القراصيا لمتابعي الدايت

السيطرة على الشهية

تساعد القراصيا علي تقليل الشهية وزيادة شعور الجسم بالشبع لفترة طويلة بعد تناولها، كما يمكن تناولها في شكل عصير.

الشعور بالشبع

تعمل القراصيا على إنقاص الوزن عن طريق الحد من الإفراط في تناول الطعام؛ لإحتوائها على نسبة كبيرة من الألياف، مما يتم إكتساب سعرات حرارية زائدة، والتي تؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن.

تحسن الهضم

الحد من الإصابة بالعسر الهضمي، حيث يحافظ تناولها علي صحة الجهاز الهضمي، ويحد من تعرضه لمشاكل صحية عديدة كالامساك أو الاسهال أو الانتفاخ أو الغازات.

مدرة للبول وتطرد السموم

طرد السموم غير المرغوب فيها من الجسم قبل أن تتراكم، حيث إن للقراصيا خصائص مدرّة للبول.