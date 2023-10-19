استبعاد حسام المندوه من سباق انتخابات نادي الزمالك

قررت وزارة الشباب والرياضة اليوم الخميس، استبعاد حسام المندوة المرشح على منصب أمين الصندوق في انتخابات نادي الزمالك للدورة 2023 - 2027، والمقرر لها غدًا الجمعة بشكل رسمي بمقر الفارس الأبيض.

استبعاد حسام المندوه من انتخابات الزمالك

وجاء قرار استبعاد حسام المندوه من انتخابات الزمالك بعد وصول خطاب من الشئون القانونية في وزارة الشباب والرياضة إلى مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة، والذي تم التاكيد من خلاله على ضرورة استبعاد حسام وتنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري في الدعوى المقامة من كريم عادل عبيد.

وفي نفس الشأن، من المقرر ان تنطلق انتخابات نادي الزمالك غدا الجمعة لدورة 2023-2027، على أن يبدأ التصويت بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة بمقر النادي.

ويشترط لدخول اللجان من اجل التصويت من قبل أعضاء الجمعية العمومية، إظهار إثبات شخصية متمثل في بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر أو رخصة قيادة أو رخصة سلاح، ومعها عضوية النادي.