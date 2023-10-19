الصحة: تقديم 3 الاف خدمة في مجال الصحة النفسية عبر "100 يوم صحة"

قال حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 14 ألفا و438؟استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 11 ألفا و916 مواطنا.

خدمات عيادات تنظيم الأسرة

كما تابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 70 ألفا و809 منتفعين، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 116 ألفا، و968 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 11 ألفا و331 طفلا .

وأشار عبدالغفار، إلى أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 3 آلاف و4 خدمات في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

100 يوم صحة قدمت خدمات التوعية والتثقيف

وأضاف عبدالغفار، أن حملة 100 يوم صحة قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 47 ألفا و600 مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

كما دعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».