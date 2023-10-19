طريقة تحضير جلاش بحشوة الكنافة والمكسرات| لعشاق الحلويات الشرقية

الجلاش من الحلويات الشرقية التي يحبها الجميع، ولا يستغنى عنها الكثير في العزائم والمناسبات، وفيما يلي نقدم لك أسهل طريقة لتحضير جلاش بحشوة الكنافة والمكسرات اللذيذة.

جلاش محشي كنافة

طريقة عمل جلاش بحشوة الكنافة

المقادير

للعجينة:

رقائق جلاش أو رقائق عجين جاهزة

سمنة للدهن

قطر

زيت لدهن الوجه

للحشوة:

ربع كيلو كنافة

ملعقة سمنة كبيرة

٤ ملاعق جوز هند

كوب عين جمل (جوز) مفروم

ملعقة قرفة

٤ ملاعق شربات

خطوات التحضير

أولاً في مقلاة نضع ملعقة السمنة والكنافة بعد أن فتتناها ونقلبها لتصبح ذهبية.

ثم ننقلها على وعاء آخر ونضع فوقها جوز الهند والجوز والقرفة و٤ ملاعق قطر ونقلبهم جيداً.

الآن نفرد رقاقة العجين وندهنها بالسمنة ثم نطوي طرفها ونضع فوقه الحشوة بشكل طولي.

نبدأ بلفها كالرول مع قص أطرافها ثم نضعها في صينية مدهون سمنة بهذه الطريقة حتى ننهي كل الكمية.

بعد أن نصفهم بجانب بعضهم في صينية يفضل أن تكون مستطيلة ندهن وجههم بالزيت ثم نقطعهم أصابع صغيرة.

ثم ندخلهم الفرن في الوسط على درجة حرارة ١٧٠ من الأعلى والأسفل ليشقروا.

نخرجهم وفوراً نسقيهم بالشربات ونتركهم يبردوا قبل التقديم.