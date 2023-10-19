خرج المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتصريحات تحدث من خلالها عن جمهور الفارس الأبيض قبل مواجهة سموحة المقبلة في الدوري الممتاز 2023 – 2024 "دوري نايل".

من المقرر أن يلعب نادي الزمالك أمام سموحة يوم السبت المقبل، في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد القارة الدولي.

أوسوريو يشكر جمهور الزمالك ويوجه رسالة لهم

ووجه المدرب البرتغالي أوسوريو الشكر لجمهور القلعة البيضاء على الدعم المستمر منهم في الفترة الأخيره، والذي يجعل الفريق الافضل في أفريقيا.

أكد أوسوريو أنه بالرغم من عدم فهمه جيدًا لهتافات جمهور الفريق بسبب عامل اللغة، لكنه يرى تأثيرها الكبير خلال المباريات وتُحدث مردود إيجابي على اللاعبين، وتعطي إنطباع مختلف، مطالبهم بعدم التوقف عن دعم الفريق خلال الفترات القادمة.

أكد المدرب الكولومبي أن نادي الزمالك يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة والذي يجعله يختلف عن غيره، ويعتز بجمهور القلعة البيضاء، ويرى أنه لا غنى عنهم في المباريات.

يحتل نادي الزمالك المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط، على الجانب الاخر يمتلك نادي سموحة 7 نقاط في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط.