مصرع طفل غرقا داخل ترعة بمركز فرشوط

لقي طفل مصرعه، اليوم الخميس، غرقًا داخل ترعة في قرية الكوم الأحمر بمركز فرشوط ، شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بمصرع طفل غرقًا داخل ترعة في قرية الكوم الأحمر مركز فرشوط.

وأسفر عن مصرع " محمد ابو المكارم احمد" 10 أعوام في قرية الكوم الاحمر مركز فرشوط.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزي، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.