سبب استبعاد موديست من قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا

قرر الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي استبعاد اللاعب الفرنسي انتوني موديست، من مواجهة المارد الأحمر أمام نظيره سيمبا التنزاني، والتي تجمع الطرفين في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي.

سبب استبعاد موديست من قائمة مواجهة سيمبا

من المقرر أن يلعب الأهلي أمام نادي سيمبا التنزاني غدًا الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساء في العاصمة التنزانية دار السلام.

تعرض النجم الفرنسي أنتوني موديست مهاجم النادي الأهلي للإصابة بفيروس كورونا، قبل 24 ساعة من مواجهة سيمبا التنزاني، والتي كانت السبب في استبعاد اللاعب من قائمة المارد الأحمر لمواجهة دوري السوبر الأفريقي.

كورونا يعاود موديست للمرة الثانية

وكان اللاعب قد غاب عن المران الأخير للقلعة الحمراء قبل السفر إلى تنزانيا، بقرار من الجهاز الفني بقياجة مارسيل كولر، ووفقًا لتأكيدات أكد الجهاز الطبي أن اللاعب الفرنسي موديست مصاب بفيروس كورونا ليتم عزله عن التدريبات لحين التعافي.

لتكون المرة الثانية التي يتعرض فيها اللاعب للإصابة بفيروس كورونا بعجما تعرض له حينما كان لاعبًا في صفوف نادي كولن الألماني في موسم 2021 – 2022.