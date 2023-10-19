مدرب سيمبا عن فرص هزيمة الأهلي : هذه اللحظات لا تتكرر كثيرًا

عبر روبرتو أوليفيرا المدير الفني لفريق سييمبا التنزاني عن تطلعه إلى تحقيق انتصار تاريخي على الأهلي ، خلال المواجهة التي تقام بين الفريقين بدار السلام ، مساء الغد لحساب منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي.



وقال مدرب سيمبا خلال تصريحات نقلها موقع السوبر الأفريقي "فريقي تدرب جيدًا على المواجهة ومستعد للمواجهة وليس لديه أي مخاوف من مواجهة الأهلي، فهو فريق مميز ويتمتع بخبرة كبيرة في اللعب في دوري أبطال أفريقيا وبطولات القارة السمراء عامة".



وواصل "سيمبا أيضًا نادٍ كبير وله كل التقدير وهو الآن يحتل المركز السابع بين فرق أفريقيا في التصنيف ، نحن نحترم خصومنا وعليهم أن يحترمونا أيضًا".

وأضاف : "نعلم قيمة الأهلي ، والفوز عليه يعد انتصارًا كبيرًا وفخرًا ، هو نادٍ يتمتع بخبرات كبيرة وهذه اللحظات لا تتكرر كثيرًا"

مران الأهلي ..

واستأنف مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه أمس الأربعاء ، وشهد انتظام اللاعبين الدوليين بعد الانتهاء من المشاركة مع المنتخب الوطني ‏في ‏معسكره الأخير بالإمارات وخوض وديتي زامبيا والجزائر.‏

وعلى هامش المران، عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين، ناقش خلالها عددا من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالاستعداد ‏للمباراة ‏المرتقبة.‏

كان خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، قد توجه رفقة سمير عدلي المدير الإداري، إلى تنزانيا للاطمئنان على كافة الترتيبات ‏الإدارية والفنية، ‏وتذليل أي صعوبات إن وجدت، وتوفير كافة الأجواء التي تساعد الفريق على تحقيق أهدافه‎ من المواجهة.

