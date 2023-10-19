جلسات مجانية.. رابط المنصة الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان

تسعى وزارة الصحة والسكان، لتقديم خدمات الدعم النفسي والاستشارات النفسية وعلاج الإدمان إلى جانب توعية المواطنين بكيفية الحصول على الاستشارات الطبية للعناية بالصحة النفسية، عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بها.

الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أكد أنه وفقا لإحصائيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، فإن عدد استمارات الاستبيان الإلكترونية التي تم إجرائها من قبل المستخدمين بلغت 19483 استبيان.

الجلسات العلاجية الافتراضية

بينما بلغ عدد الجلسات العلاجية الافتراضية التي تم تقديمها لزائري المنصة 5616 جلسة.

فيما أردفت منن عبدالمقصود الأمين العام لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن نسبة المستخدمين من الإناث بلغت 70% مقابل 30% من الذكور.

وزوار المنصة بينهم 20% من المتزوجين، مقارنة بـ 80% من غير المتزوجين.

السلامة النفسية وإدراك القدرات والإمكانيات

وأشارت منن عبدالمقصود، إلى أهمية السلامة النفسية في إدراك القدرات والإمكانيات، والتعامل مع الضغوط الطبيعية للحياة والعمل بشكل مُنتج.

كما دعت جميع المواطنين إلى زيارة المنصة والاستفادة بالخدمات المتنوعة التي تقدمها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان عبر الرابط التــــــــــالـــــي