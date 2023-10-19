استشهاد 16صحافيا فلسطينيا منذ 7 أكتوبر وحتى الآن

أعلنت نقابة الصحافيين الفلسطينيين ، استشهاد 16صحافيا فلسطينيا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، حسبما أفادت سكاي نيوز العربية في نبأ عاجل.

وصرحت حركة حماس، باستشهاد 18 فلسطينيا في سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة.

وزارة الصحة الفلسطيية

وأكدت وزارة الصحة الفلسطيية، في قطاع غزة، ارتقاء أكثر من 3785 فلسطينيًا شهيدًا في الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع، منذ يوم 7 أكتوبر حتى الآن.

أطفال فلسطين

في حين قال الهلال الأحمر الفلسطيني، في تصريحات لشبكة سكاي نيوز عربية: إن قطع الوقود والمساعدات عن قطاع غزة فاقم الكارثة الصحية.