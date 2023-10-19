عاجل
اقرأ غدًا بالوفد.. "فوضناك يا سيسي" مصر تنتفض ضد المذابح الإسرائيلية عاجل.. إلغاء فعاليات مهرجان أيام قرطاج السينمائية وصول أضخم طائرة مساعدات إلى مطار العريش لإرسالها لقطاع غزة (فيديو)
الخميس 19 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

استشهاد 16صحافيا فلسطينيا منذ 7 أكتوبر وحتى الآن

صلاة الجنازة على
صلاة الجنازة على صحفي فلسطيني

أعلنت نقابة الصحافيين الفلسطينيين ، استشهاد 16صحافيا فلسطينيا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، حسبما أفادت سكاي نيوز العربية في نبأ عاجل.

 

وصرحت حركة حماس، باستشهاد 18 فلسطينيا في سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة. 

                               

وزارة الصحة الفلسطيية

وأكدت وزارة الصحة الفلسطيية، في قطاع غزة، ارتقاء أكثر من 3785 فلسطينيًا شهيدًا في الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع، منذ يوم 7 أكتوبر حتى الآن. 

 

أطفال فلسطين

في حين قال الهلال الأحمر الفلسطيني، في تصريحات لشبكة سكاي نيوز عربية: إن قطع الوقود والمساعدات عن قطاع غزة فاقم الكارثة الصحية.

مواد متعلقة

دعم القضية الفلسطينية على طريقته.. إيهاب فهمي يتبرع بالدم لصالح مصابي غزة

الأردن يدعو للعمل فورًا لمُعالجة أساس الصراع في غزة
الجريدة الورقية