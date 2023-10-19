تكريم الفنان التشكيلي محمود عبدالهادي لتنفيذه جدارية فنية بنجع حمادي

كرم أبو الوفاء عبد السلام الدردير مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، الفنان التشكيلي محمود عبد الهادي أحمد موجه التربية الفنية، تقديرا لجهوده في خدمة العملية التعليمية وتطويرها بمختلف مدارس وديوان الإدارة والمديرية، ووضع لمسة فنية راقية ومتميزة في أركان وعلي جدران العديد من المدارس التابعة للإدارة.

وقال حمدي فخري فاوي مدير مدرسة أنور السادات الثانوية بنات بنجع حمادي، إن تكريم الفنان القدير محمود عبد الهادي موجه التربية الفنية، جاء علي هامش احتفالية المدرسة بمرور 50 عاما علي انتصارات أكتوبر المجيدة، وفي حضور عدد من قيادات الإدارة التعليمية بنجع حمادي، محمد عبد اللاه علي مدير تنسيق التعليم الابتدائي، ومحمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، و موجهي أوائل أنشطة التربية الرياضية محمود نجيب، و سوزي عادل موجه أول التربية الموسيقية، وشيرين كامل موجه التربية الفنية، و أخرين، وذلك تقديرا لجهوده الفنية المبدعة، في تنفيذ جدارية بمدخل المدرسة.

من جانبه أوضح الفنان التشكيلي محمود عبد الهادي، أن الجدارية التي قام بتنفيذها بمدرسة أنور السادات الثانوية بنات بنجع حمادي، عبارة عن جدارية فنية تاريخية مصرية، حيث اشتملت الجدارية عن معالم بالوجهين البحري والقبلي علي مساحة 18 متر، مشيرا إلى أن جانب جدارية الوجه البحري ضم رسومات فنية لقلعة قيتباي بالأسكندرية، وبرج القاهرة، وأهرامات الجيزة، بينما اشتمل جانب الجدارية للوجه القبلي، معبد دندرة، و قصر الأمير يوسف كمال بمدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

يذكر أن الفنان التشكيلي محمود عبد الهادي موجه التربية الفنية بإدارة نجع حمادي التعليمية، له العديد من الاسهامات الفنية والمشاركات في المعارض التي تقيمها مديرية التربية والتعليم، كما حصل علي العديد من الجوائز، وشهادات التقدير لفوزه بالمراكز المتقدمة في المسابقات التي تعقدها الوزارة والمديرية.