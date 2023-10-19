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الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الأوقاف المصري ونظيره التونسي  يؤكدان على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل  الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الخميس 19/ 10/ 2023م نظيره التونسي  الدكتور  إبراهيم الشائبي وزير الشئون الدينية بجمهورية تونس ، والوفد المرافق له "محمد بن يوسف سفير جمهورية تونس بالقاهرة، و العربي عبد الصمد مستشار وزير الشئون الدينية التونسي ، وضحى الشويخ وزير مفوض سفارة تونس بالقاهرة ، وذلك بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي.

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حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته

وخلال اللقاء ناقش الوزيران التعاون المشترك بين الوزارتين ، وأكدا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته ورفضهما أي محاولة لتهجيره من أرضه ، ويؤكدان على أهمية سرعة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة .

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