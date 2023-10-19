وزير الأوقاف المصري ونظيره التونسي  يؤكدان على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الخميس 19/ 10/ 2023م نظيره التونسي الدكتور إبراهيم الشائبي وزير الشئون الدينية بجمهورية تونس ، والوفد المرافق له "محمد بن يوسف سفير جمهورية تونس بالقاهرة، و العربي عبد الصمد مستشار وزير الشئون الدينية التونسي ، وضحى الشويخ وزير مفوض سفارة تونس بالقاهرة ، وذلك بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي.

حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته

وخلال اللقاء ناقش الوزيران التعاون المشترك بين الوزارتين ، وأكدا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته ورفضهما أي محاولة لتهجيره من أرضه ، ويؤكدان على أهمية سرعة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة .