غياب نيمار عن مواجهة الهلال أمام الأهلي في الدوري السعودي

أعلن منتخب البرازيل إصابة اللاعب نيمار دا سيلفا نجم الفريق الأول، وخروجه مصابًا في لقاء أوروجواي فجر اليوم الأربعاء، ليتأكد غيابه عن عدد كبير من المباريات مع فريقه الهلال.

غياب طويل لـ نيمار عن الهلال.. والعودة قبل ديربي النصر

حتى الآن لم يُصدر التشخيص النهائي لإصابة نيمار لكن طبيب المنتخب البرازيلي والمتحدث الرسمي للسامبا أكد أنها التواء في الركبة اليسري، كما وصف التشخيص المبدئي، وشاهد الجميع خروج اللاعب مع طاقم المسعفين.

بالرغم من وجود تشخصيات مبدئية أيضًا تشير إلى أن إصابة اللاعب ستكون خطيرة مع احتمالية غيابه لعدة أشهر، لكنه حتى الآن يتأكد غياب اللاعب عن مواجهات الهلال الثلاثة المقبلة في بطولة دوري روشن للمحترفين.

ويغيب نيمار عن قائمة الهلال لمواجهات الخليج ومومباي الهندي في دوري الأبطال، ثم لقاء الأهلي المقرر له يوم الجمعة الموافق 27 من شهر أكتوبر الجاري، بالإضافة إلى مواجهة الحزم في دور الـ 16 من كأس الملك.

إذا كانت إصابة نيمار عبارة عن التواء في الركبة اليسرى كما أكد التشخيص المبدئي، فإن عودة ستكون مع أول شهر ديسمبر تقريبًا وغيابه عن 9 مواجهات مع أزرق الرياض في مختلف المسابقات المحلية والقارية.

عودة نيمار قبل لقاء الهلال والنصر

وستكون عودة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مع بداية شهر ديسمبر من العام الجاري حيث لقاء الهلال والنصر في الجولة الخامسة عشر من مسابقات دوري روشن السعودي للمحترفين.