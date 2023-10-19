الاصابات تربك حسابات مدرب الهلال السعودي قبل استئناف الدوري غدًا

تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الى عدة صدمات ضربة صفوف الفريق قبل استئناف بطولة الدوري السعودي غدا الجمعة الموافق 19 أكتوبر الجاري بعد فترة التوقف الدولي.

اصابات الهلال السعودي

وتأكد غياب 5 لاعبين من صفوف فريق الهلال السعودي بعد تعرضهم للاصابة خلال فترة التوقف الدولى رفقة المنتخب السعودي، مما يجعل البرتغالي خورخي خيسوس مدرب الزعيم، اعادة حساباته قبل انطلاق مسابقة الدوري، إذ شهدت اصابة البرازيلي نيمار دا سيلفا مع منتخب البرازيل بالرباط الصليبي، وسلمان الفرج تعرض لكدمة بالعضلة الخلفية، وتعرض حسان تمبكتى لكدمة فى العضلة الجانبية، بالاضافة الى سالم الدوسري بكدمة فى الركبة، وكدمة أسفل البطن عبدالله حمدان.

ويلتقي الهلال مع الخليج مساء غدا،فى اطار الجولة العاشرة ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم.

ويستضيف استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، مواجهة الهلال ونظيره الخليج ضمن منافسات الجولة الـ 10 من الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناتي SSC1 HD و SSC1 SD بصوت المعلقين فهد العتيبي وفهد العريشي وراشد الدوسري.

بالأرقام الهلال يتفوق على أندية دوري روشن ويصبح الأعلى تقييمًا

ويقدم الهلال السعودي مستوى جيد بدعم من الصفقات العالمية التي قامت بها إدارة أزرق الرياض، ليكون نادي الهلال صاحب أعلي تقييم في مسابقة الدوري حتى الآن، وذلك تحت قيادة المدرب البرتغالي خورخي خيسوس.

وحصل الهلال على تقييم بـ 7.26 درجة بعد مرور 9 جولات من دوري روشن السعودي بسبب المستوى المميز، وامتلاكه الكثير من الأقام من بينها الأقوى هجوميًا بالتساوي مع نادي النصر بـ 26 هدف، والثاني من حيث القوة الدفاعية خلف الاتحاد وبالتساوي مع التعاون بـ 7 أهداف.

وفي ترتيب الأندية الأعلى تقييمًا حتى الآن يأتي نادي النصر في المركز الثاني بـ 7.22 درجة، ثم يحل فريق التعاون في المركز الثالث بـ 7.17 درجة، بينما حصل نادي الاتحاد على 7.13 درجة، ثم جاء النادي الأهلي في المركز الخامس بـ 7 درجات فقط.

يعتمد التقييم على عدد الأهداف المسجلة بدعم من عدد النقاط في جدول الترتيب بالإضافة إلى الأهداف التي استقبلتها شباك كل فريق في المسابقة.