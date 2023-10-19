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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الصليب الأحمر الدولي: نتواصل مع حماس لحلحلة ملف الأسرى

حماس
حماس

أكدت المتحدثة باسم الصليب الأحمر الدولي في تصريحات عاجلة إلى شبكة سكاي نيوز عربية: نحن على اتصال مع حركة حماس لحلحلة ملف الأسرى.

حركة حماس

وشددت المتحدثة باسم الصليب الأحمر الدولي، على أن الكارثة الإنسانية بقطاع غزة في حاجة إلى خطة طويلة الأمد.

                                                                                                 

وقال أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، إنه يجب احترام القانون الدولي الإنساني واستهداف المستشفيات مرفوض.

                  

وأكد غوتيريس: المظالم التي تعرض لها الشعب الفلسطيني لا تبرر أعمال العنف، مضيفا ما يجري في غزة يفوق الوصف ولا شيء يبرر العقاب الجماعي. 

 

جاء ذلك في نبأ عاجل عبر سكاي نيوز العربية.

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