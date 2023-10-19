ألمانيا: سحب قوات اليونيفيل من الحدود اللبنانية الإسرائيلية "إشارة خاطئة"

دعا وزير الدفاع الألماني، إلى تخفيض أو سحب قوات اليونيفيل من الحدود اللبنانية الإسرائيلية سيكون إشارة خاطئة، حسبما أفادت سكاي نيوز العربية، في نبأ عاجل.

إطلاق 6 قذائف من سهل القليلة جنوبي لبنان باتجاه إسرائيل

وأكد مصدر عسكري لبناني، أن 6 قذائف أطلقت من سهل القليلة في صور جنوبي لبنان باتجاه إسرائيل.

أمريكا تناشد رعاياها في لبنان بسرعة المغادرة

وناشدت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، في لبنان، رعاياها بالتخطيط لسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية في أقرب وقت ممكن، وعلى الفور، حسبما أفادت سكاي نيوز العربية في نبأ عاجل.