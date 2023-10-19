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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

إطلاق فيلمي" غرق" و" رسالة من مجهول" من مصر بمهرجان قرطاج

مهرجان أيام قرطاج
مهرجان أيام قرطاج السينمائية

أعلن مهرجان أيام قرطاج السينمائية قائمة الأفلام المختارة للمسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية القصيرة للدورة 34 من المهرجان والتي تقام من 28 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2023 وهي كالتالي.

مهرجان أيام قرطاج السينمائية

تسلل من إخراج إيمان صالح من الجزائر

وحم  من إخراج حنين الحسين من المغرب

Pas banditsمن  ساحل العاج من إخراج إستيل كوني

Les scieurs من إخراج إليز سواساوا من جمهورية الكونغو الديموقراطية

غرق من إخراج أمير الشناوي من مصر

Sur les traces de ma liberté من بنين- من إخراج فرانكلين توهويغنون

نسيج من إخراج أنيس التونسي من تونس

رسالة من مجهول من إخراج لؤي جلال من مصر

وكانت كشف مهرجان أيام قرطاج السينمائية  عن قائمة الأفلام المختارة للمسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية الطويلة للدورة الرابعة والثلاثين من المهرجان

وهذه قائمة الأفلام المشاركة :

فيلم Au cimetière de la pellicule، من (غينيا ) - تيرنو سليمان ديالو، ومن بوركينا فاسو يشارك فيلم  Or de vie، للمخرح بوبكر سنغاري، أما تشاد فيشارك المخرج قادر الأمين بفيلم Amchilini, choisis-moi.

ومن الافلام أيضا (بيت الحجبة) - جميلة عناب-المغرب ، ( الكابيتانة) - حسام صنصة- تونس ، وفيلم من نيجيريا هو  Coconut Head Generation للمخرج آلان كاساندا، وفيلم عائدة - لكارول منصور - لبنان، ومن تونس فيلم Mouvma، لإيناس بن عثمان، وفيلم  Le taxi, le cinéma et moi ، من بوركينافاسو فيلم للمخرجة سلام زمباليجري.

كما يشارك فيلم جنين لمحمد بكري -فلسطين، وفيلم قلق في بيروت - زكريا جابر - لبنان ، وهولییود غایت - ابراهيم نشأت - مصر.

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