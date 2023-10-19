السبت..سماع مرافعة النيابة في "اللجان النوعية بحلوان"

تواصل الدائرة الأولى إرهاب، المُنعقدة بمُجمع محاكم بدر، يوم السبت، إعادة محاكمة 5 متهمين القضية المعروفة باللجان النوعية بحلوان، وستُخصص الجلسة لمُرافعة النيابة العامة.

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وأسندت النيابة العامة للمُتهمين في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة، تهمة إنهاء حياة مواطن وخطف واحتجاز آخر.

وأسندت النيابة أيضاً للمتهمين جرائم حيازة أسلحة نارية بندقية آلية وخرطوش وسيارة وتوك توك والتجمهر، ووجهت لهم النيابة اتهامات بالاشتراك والتحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية القتل والشروع في قتل قوات الشرطة بوحدة مرور حلوان وقتل والشروع فى قتل ضباط وافراد نقطة شرطة عين حلوان كما وجهت اتهامات بالشروع في قتل ضباط وافراد شرطة قسم شرطة حلوان كما وجهت لهم اتهامات التخريب العمدي لموال ثابته ومنقولات للدولة بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي بان عمدوا قطع ابراج الكهرباء بمناطق التين والصف وقرية عرب منشآت سليمان باطفيح والكريمات والبساتين وعرب المنيرة واستهدف غرفة التكم بالغاز الطبيعي بمنطقة عرب الحصار البحرية وحرق اتوبيس نقل عام واستهداف قوات الشرطة بنفق الحكر بالتبين استخدام عبوة ناسفة.