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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

توزيع درجات مواد الصفين الأول والثاني الثانوي 2023

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع درجات مواد الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2023-2024. 

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ويبلغ مجموع درجات كل من الصفين الأول والثاني الثانوي 280 درجة، ويتم تقسيمها على الفصلين الدراسيين كل منهما 140 درجة. 

ويؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحانات شهر أكتوبر ونوفمبر ثم امتحان منتصف العام الدراسي. 

توزيع درجات مواد الصفين الأول والثاني الثانوي 

ويتم توزيع درجات الصفين الأول والثاني الثانوي 2023 كما يلي: مادة اللغة العربية (50 درجة) : 34 أسئلة إلكترونية، 6 أسئلة ورقية، 5 اختبار الشهر، 2.5 إلتزام، 2.5 سلوك. 

ويبلغ مجموع مادة اللغة الأجنبية الأولى (40 درجة) : 27 أسئلة إلكترونية، 5 أسئلة ورقية، 4 اختبار الشهر، 2 إلتزام، 2 سلوك.

كما يبلغ مجموع مادة اللغة الأجنبية الثانية في الصفين الأول والثاني الثانوي (30 درجة) : 20 أسئلة إلكترونية، 4 أسئلة ورقية، 3 اختبار الشهر، 1.5 إلتزام، 1.5 سلوك.

ومادة الرياضيات في الصفين الأول والثاني الثانوي (40 درجة) : 27 أسئلة إلكترونية، 5 أسئلة ورقية، 4 اختبار الشهر، 2 إلتزام، 2 سلوك.

أما مادة الكيمياء في الصفين الأول والثاني الثانوي فيبلغ مجموع درجاتها (20 درجة) : 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، 1 إلتزام، 1 سلوك.

ومادة الفيزياء في الصفين الأول والثاني الثانوي (20 درجة) : 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، 1 إلتزام، 1 سلوك.

ويبلغ مجموع درجات مادة الأحياء في الصفين الأول والثاني الثانوي (20 درجة) : 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، 1 إلتزام، 1 سلوك.

كما يبلغ مجموع مادة التاريخ في الصفين الأول والثاني الثانوي (20 درجة) : 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، 1 إلتزام، 1 سلوك.

ومادة الجغرافيا في الصفين الأول والثاني الثانوي (20 درجة) : 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، 1 إلتزام، 1 سلوك.

ومادة الفلسفة في الصفين الأول والثاني الثانوي (20 درجة) : 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، 1 التزام، 1 سلوك.

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