جامعات مصر تنتفض لدعم القضية الفلسطينية وموقف الرئيس السيسي

انتضفت الجامعات المصرية اليوم الخميس، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني للتنديد بالمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي تجاه قطاع غزة، في الوقت الذي أعلن فيه قيادات الجامعات والطلاب عبر مسيرات بالآلاف دعمهم لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم للقضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي المصري.

قصف مستشفى المعمداني

ونكست جامعة القاهرة أعلامها حدادًا على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني بعد قصف مستشفى المعمداني في غزة، في الوقت الذي أعلن فيه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، حالة الحداد على أرواح الضحايا الأبرياء.

كما أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل حالة الحداد وتنكيس الإعلام، في الوقت الذي خرج فيه طلاب الجامعة في مسيرات داخل الحرم الجامعي لإعلان التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم القيادة السياسية في مواقفها.

وفي جامعة عين شمس، حرصت الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس لجامعة على مشاركة الطلاب في التعبير عن رفضهم لممارسات الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة معلنة تنكيس الأعلام وإعلان حالة الحداد.

وفي جامعة كفر الشيخ، شارك الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في مسيرات داخل الحرم الجامعي معلنين التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني ودعم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد.

وشجع رئيس جامعة كفر الشيخ الطلاب على تبنى المبادرات الإنسانية لمساعدة الأشقاء في غزة سواء من خلال المساعدات أو حملات التبرع بالدم والتعاون في هذا الشأن مع المؤسسات المعنية سواء داخل محافظة كفر الشيخ أو خارجها.

وفي جامعة مطروح، خرجت مسيرات لدعم الموقف الفلسطيني بمشاركة ودعم الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة الذي أكد على أن نصرة الشعب الفلسطيني واجب على مصري وعربي يعى خطورة ما يحدث من سعى الاحتلال الاسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية.

وشهدت جامعة الجلالة الأهلية برئاسة الدكتور محمد الشناوي، ونواب رئيس الجامعة ملحمة وطنية من خلال تنظيم حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق، تحت شعار "قطرة دم تساوي حياة"، تضامناً مع القضية الفلسطينية، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية.

جاء ذلك على مدار يومين متتاليين، بالتعاون بين جامعة الجلالة الأهلية مع المركز الإقليمي لنقل الدم بدار السلام، داخل عيادات الكشف الطبي بكلية الطب بالجامعة.

وشهدت حملة جامعة الجلالة مشاركة كبيرة من الأكاديميين والاداريين والطلاب بالجامعة، للتأكيد من دعم أشقائهم من الشعب الفلسطيني والوقوف بجانبهم في محنتهم إثر الأحداث الأخيرة التي أسفرت عن استشهاد وإصابة الآلاف منهم.

وأدى طلاب جامعة النيل الأهلية برئاسة الدكتور وائل عقل، رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، صلاة الغائب، على أرواح شهداء القصف الغادر على مستشفى المعمدانى في غزة، والذي أسفر عن استشهاد المئات من المدنيين من الشباب والنساء والأطفال.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها على أن تعبير طلاب الجامعة عن دعمهم للقضية الفلسطينية عبر العديد من المسيرات الطلابية يأتي تأكيدًا على أن الشعب المصري سيظل يحمل القضية على عاتقه، مشيرًا إلى أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه الحفاظ على أمن وحدود مصر كانت معبرة عما بداخل كل المصريين.

وخرجت مظاهرة حاشدة من جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكي معلنة دعم موقف مصر المنحاز للقضية الفلسطينية دائمامؤكدين على أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن مصر قيادة وشعبا صف واحد في مواجهة أي مساس بأمننا القومي.