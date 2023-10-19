أنغام تلقن افغاي متحدث الجيش الاسرائيلي درس في الأدب بعد تطاوله عليها

وجهت المطربة الكبيرة أنغام كلمات حادة ورد صارم لافيخاي ادرعي المتحدث بلسان جيش الدفاع الاسرائيلي للاعلام العربي، ويهاجمها بعدما قامت بالدعاء عليه لأنه ينقل صورة كاذبة ويزور الحقائق للعالم، ويقلب الحقائق وينكر ما يفعله جيشه المحتل الغاشم بـ الشعب الفلسطيني من قصف وجرائم حرب للمدنيين.

ونشر ادرعي تعليق "أنغام" وهي تدعو عليه قائلة "ربنا ياخدك ويريحنا من وشك"، موجهًا تعليقه لها قائلًا:"حضرة الفنانة أنغام @Angham.. والتي من المفترض أن تكون على قدر من الرقي في مناشيرها، إن الله سيفتكر عباده جميعًا وليس هناك من معمّر على هذه الأرض، ولكن الفرق أن هناك من سيلقى في الآخرة العذاب الأليم وهناك من سيفتقده، عز وجل، برحمته على أفعاله الإنسانية".

وتابع بمنتهى السفاهة:" أرجو أن لا تكوني من مصير الفئة الأولى لدعمك مخطط دواعش حماس الذين قتلوا واغتصبوا وحرقوا المدنيين الإسرائيليين وهم نائمين ودفعوا شعبهم نحو الجحيم بأفعال الحيوانات البشرية".

لترد عليه المطربة المصرية برسالة شديدة اللهجة وقالت:"انت يا اسمك ايه!! بدون رقي ولا أدب لإنك ماتستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل. انا اسمي أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني ايه مصرية؟ يعني مصر.. الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك يا صهيوني".

واستعادت له مشاهد إعادة الجيش المصري الأسرى الاسرائيلي لبلدهم بعد انتصار جيشنا المصري على الكيان الصهيوني في حرب أكتوبر،وقالت:" الإنسانية نعرفها احنا المصريين لما بعتنا لكم الأسري بتوعكم مستورين بالبيچامات الكستور فاكر؟ بعد ما الجيش المصري انتصر عليكم في حرب ٧٣ ورجع سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين، الإنسانية بريئة من امثالك وبريئة من أعمال جماعتك وجيشك المتوحش النازي قاتل الأطفال والنساء والمدنيين الابرياء".

واردفت فاضحة أفعال جيشه الاسرائيلي الوحشية في المدنيين الفلسطنين والابرياء وقالت:"الدين بريئ من اعمالكم وكذبكم (ولكل فعل رد فعل)..شوف انت كام فعل عملتوه من يوم ما احتليتوا أرض فلسطين يا اسمك ايه انت!!. وفلسطين وشعبها بيقاوموا محتل غاشم مجنون مغتصب يا قتلة الأطفال.. والحيوانات بريئة من وحشيتكم".

وختمت رسالتها بأيه قرآنية من سورة آل عمران قال عز وجل: “وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ”.

وحرصت على تفعيل عدة هاشتاجات وهي"" #Gaza #GazaHospital #FreePalestin #فلسطين_الان #IsraeliNewNazism".

وتفاعل المئات مع تغريدة أنغام وردوا على المتحدث بلسان جيش الدفاع الاسرائيلي للاعلام العربي، باستنكار لافعالهم الإجرامية مؤكدين أن ليست أنغام وحدها من تدعو عليهم، بل الجميع يلجأون لله سبحانه وتعالى بالدعاء بالنصر لفلسطين، وهزيمتهم شر هزيمة.