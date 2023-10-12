توزيع درجات طلاب المرحلة الابتدائية في نظام التعليم الجديد

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور رضا حجازي، توزيع درجات طلاب المرحلة الابتدائية بحسب نظام التعليم الجديد.

ونبهت وزارة التربية والتعليم بأن الصفوف الابتدائي الأولى حتى الصف الثالث الابتدائي لا يعقد لهم أي امتحانات ورقية.

توزيع درجات المرحلة الابتدائية

توزّع درجات الصفوف الدراسية الرابع والخامس والسادس من المرحلة الابتدائية على النحو التالي: 60 درجة للاختبارات التحريرية، و35 درجة للمهام الأدائية، و5 درجات للمواظبة على الحضور لتكون الدرجة النهائية 100 درجة.

ويعتمد نظام التقييم في المرحلة الابتدائية على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة التي تبلغ 12 اثنى عشر مقررًا، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو.

وبالنسبة لتقييم مقرر القيم واحترام الآخر في المرحلة الابتدائية يتم إجراء تقويم تكويني: يقيم المعلم فيه سلوك الطلاب، وفقًا لمعدلات أدائهم، في ضوء نواتج التعلم الخاصة بالقيم التي يتضمنها المنهج المقرر، باستخدام مقياس الأداء.

أما مقررات التربية الفنية، والتربية البدنية والصحية، والتربية الموسيقية، وأنشطة التوكاتسو في المرحلة الابتدائية: يُقيم المعلم أداء الطلاب، وَفْقَ نواتج التعلم الخاصة بكل مادة التي يتضمنها المنهج الدراسي، ويُشار إليها بــ(اجتاز- لم يجتز).

ويشمل تقييم الطالب في المرحلة الابتدائية رصد نقاط التميز، وتشخيص جوانب الضعف إلى جانب نتيجة تقييم الميول والاتجاهات.

نتيجة المرحلة الابتدائية

وتعلن المدارس نتيجة طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس من المرحلة الابتدائية في صورة أربعة ألوان، وفقا لنظام التعليم الجديد.

وتعبر ألوان نتيجة طلاب المرحلة الابتدائية عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، وعن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه.

وتتضمن نتيجة طلاب المرحلة الابتدائية أربعة ألوان تعبر عن مستوى الطلاب، وهي: الأزرق، والأخضر، والأصفر، والأحمر.

اللون الأزرق: يدل على أن المتعلم في المرحلة الابتدائية قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة (من 85 إلى 100).

اللون الأخضر: يدل على أن المتعلم في المرحلة الابتدائية قد امتلك المعارف، والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل من 85).

اللون الأصفر: يوضح أن المتعلم في المرحلة الابتدائية في حاجة إلى بعض الدعم (من 50 لأقل من 65).

اللون الأحمر: يشير إلى أن المتعلم في المرحلة الابتدائية لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50).

وفي حال حصول الطالب في المرحلة الابتدائية على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية، يعقد له اختبار الدور الثاني.

وإذا استمر حصول الطالب في المرحلة الابتدائية على اللون الأحمر، يعد راسبًا، وعليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى، واختباره فيما درسه في الفصلين الدراسيين معًا.



