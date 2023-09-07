رسالة دكتوراه لمدير المدارس اليابانية بالغردقة حول استخدام التوكاتسو لتنمية مهارات التواصل بالإنجليزية

حصلت الدكتورة كريمة محمد السيد شاهين مدير المدارس المصرية اليابانية بالغردقة علي درجة الدكتوراة في التربية تخصص المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية.

وتناولت الدراسة متغير نموذج التوكاتسو وكيفية استخدامة من خلال برنامج متكامل تناول أدوات للذكاء الاصطناعي في تنمية مهارات الاستماع والتحدث باللغة الانجليزية لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية كما تناولت الدراسة الوعي عبر الثقافي للطلاب مثل الوعي بقضايا التغير المناخي والوعي المجتمعي.

تكونت لجنة المناقشة والحكم من والدكتور أحمد حسن سيف الدين استاذ المناهج بجامعة المنوفية والدكتورة إيمان محمد عبدالحق عميد كلية التربية ببنها سابقا والدكتور حسين الغمري استاذ المناهج وطرق التدريس والاستاذ الدكتور السعدي الغول السعدي استاذ المناهج وعميد كلية الألسن بالغردقة.

وأوصت اللجنة بإهداء الرسالة الي وزارة التربية والتعليم وأيضا الي السفارة اليابانية لتعظيم الاستفادة من الرسالة.

وتعد المدارس اليابانية أحد نماذج التعليم القائم علي المهارات الحياتية والذي جاء كنموذج تطبيقي يحقق رؤية الدولة في تطوير التعليم المصري.