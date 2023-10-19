الخميس 19 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

الصليب الأحمر الدولي: كارثة "غزة" الإنسانية تحتاج لخطة طويلة الأمد

الصليب الأحمر الدولي
الصليب الأحمر الدولي

أكدت المتحدثة باسم الصليب الأحمر الدولي في تصريحات عاجلة إلى شبكة سكاي نيوز عربية: الكارثة الإنسانية بقطاع غزة في حاجة إلى خطة طويلة الأمد.

قطاع غزة

وقال أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، إنه يجب احترام القانون الدولي الإنساني واستهداف المستشفيات مرفوض.

                      

وأكد غوتيريس: المظالم التي تعرض لها الشعب الفلسطيني لا تبرر أعمال العنف، مضيفا ما يجري في غزة يفوق الوصف ولا شيء يبرر العقاب الجماعي. 

 

جاء ذلك في نبأ عاجل عبر سكاي نيوز العربية.

مواد متعلقة

وزير الدفاع الإسرائيلي للقوات: ستشاهدون قطاع غزة من الداخل قريبا 

غوتيريس: يجب احترام القانون الدولي الإنساني واستهداف مستشفيات غزة مرفوض

مستشفى المعمداني.. ضمد جراح الشعب الفلسطيني وأنهارت جدرانه حاضنة شهداء غزة
الجريدة الورقية