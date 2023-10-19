إزالة فورية 3 حالات تعدى بقرية دندرة بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية دندرة بمدينة قنا، برئاسة أحمد جمعة، من تنفيذ إزالة فورية تعدى على أرض أملاك خاصة زراعة بمساحة ١ قيراط عبارة عن تشوين طوب أبيض بناحية الجبيل، كما تم إيقاف أعمال على أرض أملاك خاصة بمساحة ٩٠ متر عبارة عن فك أخشاب دور ثاني علوى بناحية الجبيل، كما تم تنفيذ حالة إزالة بمساحة ١٠ متر عبارة عن حالة تعدى على الشارع العام .

وأوضح العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة ، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على الأراضي الزراعية حفاظاً على الرقعة الزراعية.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.