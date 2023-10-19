القوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع وزارة الشباب والرياضة وهيئة الدواء

وقع مركز البحوث الطبية والطب التجديدى التابع لـ القوات المسلحة بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وعدد من قادة القوات المسلحة.



يهدف البروتوكول إلى دراسة واستكشاف أفضل الحلول لاستخدام الجينوم الرياضى فى عملية اختيار وتطوير أداء الأبطال الرياضيين فى الكثير من الألعاب من خلال وضع خطة رياضية للتمارين التى يجب عليه اتباعها طبقًا للمسح الجينى له فضلًا عن متابعته غذائيًّا بالأسس العلمية المدروسة.





فى السياق ذاته، وقعت إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع هيئة الدواء المصرية بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لتنفيذ الاختبارات الهندسية المعملية للمنتجات الدوائية والأجهزة الطبية لضمان مطابقة تلك المنتجات والأجهزة للمواصفات القياسية المعمول بها فى هذا المجال، وبما يضمن تحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة المطلوبة للإسهام فى الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولى هيئة الدواء المصرية.



القوات المسلحة توقع بروتوكولى تعاون مع وزارة الشباب والرياضة وهيئة الدواء المصرية

القوات المسلحة توقع بروتوكولى تعاون مع وزارة الشباب والرياضة وهيئة الدواء المصرية

القوات المسلحة توقع بروتوكولى تعاون مع وزارة الشباب والرياضة وهيئة الدواء المصرية