الأطباء: وقفة للتضامن مع أهلنا في غزة أمام مقر النقابة غداً

طالب الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، كافة الأطباء والطبيبات للمشاركة في وقفة احتجاجية للتضامن مع أهلنا في غزة، وذلك أمام نقابة لأطباء (دار الحكمة) يوم الجمعة الموافق ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢.٣٠ عصراً، وبمشاركة كافة الأعضاء بمجلس نقابات أطباء مصر فور انتهاء الانعقاد الأول للمجلس في تشكيله الجديد.

إرادة الشعب المصري الحرة والمستقلة ودعما للموقف المصري

ويتقدم نقيب الأطباء، بدعوة كافة أعضاء المهن الطبية والمواطنين للمشاركة في الوقفة تعبيراً عن إرادة الشعب المصري الحرة والمستقلة ودعما للموقف المصري في منع التهجير القسري وإدانة الجرائم الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتأتي وقفة الأطباء للتنديد لما تتعرض له الطواقم الطبية والمستشفيات وسيارات الإسعاف من القصف والاستهداف وخاصة بعد قصف مستشفى المعمداني بغزه من قبل سلطات الكيان المحتل، مع التأكيد على الزملاء والزميلات من الأطباء وأعضاء اتحاد المهن الطبية بضرورة ارتداء "البالطو الطبي الابيض" لتأكيد رسالة التضامن مع الاطقم الطبية".