جريمة مروعة بحلوان تثير مخاوف تفشي العنف

جريمة قتل مروعة هزت الرأي العام المصري، فى منشية جمال عبد الناصر بحلوان فقد أقدم أفراد عائلة أحمد ومصطفى على قتل حسانين، أحد أفراد عائلة حسانين، بسبب خلاف على بيع منزل.

تفاصيل الواقعة..

وقد بدأت الواقعة بخلاف بين الطرف الأول، الذي ضم "حسانين" وشقيقيه وابن عمه، والطرف الثاني، الذي ضم ثلاثة أشخاص. وكان الخلاف حول بيع منزل لأحد أقارب "حسانين".

في حوالي الساعة 12 ظهرًا، اجتمع الطرفان في مكان الواقعة، وهو منزل "حسانين". وسرعان ما تطور الخلاف إلى مشاجرة بالأيدي والأسلحة البيضاء وإلقاء طوب.

وفي هذه الأثناء، أطلق أحد المتهمين من الطرف الثاني عيارًا ناريًا تجاه "حسانين"، مما أدى إلى إصابته في الرأس، وقد توفي "حسانين" إلى رحمه مولاه.

وألقت الشرطة القبض على المتهمين الثلاثة، وهم موظف ولديه معلومات جنائية، وسبّاك، وسائق ميكروباص. وقد اعترفوا بارتكاب الجريمة.



وعلقت الدكتورة سمر محمود طبيبة الصحة النفسية وخبيرة علم النفس "لبوابة الوفد" أن هذه الجريمة المأساوية تعكس مدى خطورة الخلافات بين العائلات.

وقد أثارت المخاوف من تفشي العنف في مصر، حيث شهدت البلاد في الآونة الأخيرة زيادة في حالات العنف بين العائلات، بما في ذلك القتل.



أوصت الدكتورة: في ظل هذه المخاوف، تبرز الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية للحد من العنف بين العائلات، وتتمثل هذه الإجراءات في، التوعية بمخاطر العنف يجب على وسائل الإعلام توعية المواطنين بمخاطر العنف وسفك الدماء، وكيفية التعامل معه.

برامج الإصلاح : تقديم برامج الإصلاح الأسري لمساعدة العائلات على حل الخلافات بالطرق السلمية.

قانون رادع للعنف : سن قانون رادع للعنف الأسري، يفرض عقوبات رادعة على مرتكبيه.