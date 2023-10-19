وكيل زراعة الغربية يعقد اجتماعاً موسعاً لمناقشة الاستعداد ات للموسم الشتوى

عقد الدكتور خالد ابوشادى ،وكيل زراعة الغربيه بقاعة التعاون الزراعى، بديوان عام مديرية الزراعة، اجتماعا موسعا مساء اليوم الخميس لمتابعة إجراءات الاستعداد ات للموسم الشتوى وتطبيق الدورة الزراعية في محصول القمح.



وناقش الاجتماع التزام مشرفي الأحواض بضرورة تدقيق الحصر على الطبيعة؛ لما يترتب عليه من صرف الأسمدة المدعمة، كذلك ضروره الانتهاء من إدخال حصر لكل المحاصيل الشتوية (القمح) بنسبه ١٠٠% طبقا للمحاصيل المنزرعة على الطبيعة، حفاظا على وصول الدعم لمستحقيه ، وتم التنبية بالتزام بالدورة الزراعية لمحصول القمح والسياسة الصنفية وتحقيق المساحات المستهدفة طبقا لتوجهات القيادة السياسية التي تهدف لزيادة المساحة المنزرعة لمحصول القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه.



وأكد أبو شادى، على حسن معاملة الجمهور وتأدية الخدمات بكل سهولة ويسر للمزارعين.



وفى ذات السياق، تم استعراض موقف كارت الفلاح، وتوفير الأسمدة الآزوتية وصرفها مع بداية الموسم الشتوى، وبذل الجهد منع التعديات على الأراضي الزراعية والإزالة في المهد لكافة التعديات والتشوينات.

جاء ذلك الاجتماع تحت رعاية الاستاذ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والاستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية . الاستاذ الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعه ، والاستاذ الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والاستاذ الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، المهندس ناصر ابو طالب مدير عام الإدارة العامه للتعاون الزراعى ، المحاسب مدحت كركر مديرعام الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية، المهندس محمد قنونة مدير إدارة التوجيه التعاوني، المهندس احمد العجان مدير إدارة الشؤون الزراعية ، المهندس حمادة عمار مديرإدارة الإرشاد والبيئه ، المهندس علاء الطناحى مدير المكتب الفنى للخدمات الزراعية ، السادة مديرى الإدارات الزراعية والتعاونية بالمراكز

