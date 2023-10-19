جامعة النيل الأهلية تنظم النسخة الخامسة من مؤتمر العلوم المبتكرة الرائدة

تنظم جامعة النيل الأهلية، برئاسة الدكتور وائل عقل، رئيس الجامعة، فاعليات "مؤتمر العلوم المبتكرة الرائدة والذكية الدولي (NILES2023) خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري بالمقر الرئيسي للجامعة بمدينة الشيخ زايد.

ويعتبر (NILES2023) منصة للباحثين والمهندسين والأكاديميين ورجال الصناعة للمشاركة في مناقشة أحدث الأبحاث في مختلف مجالات الهندسة والتكنولوجيا، كما يعد المؤتمر ملتقى دولي من أجل مشاركة الخبرات البحثية الدولية للتقنيات التكنولوجية الحديثة ومناقشة المساهمات الجديدة التي نشأت في مجالات العلوم المختلفة مثل: الهندسة الكهربائية، هندسة الاتصالات، الهندسة الصناعية، هندسة الميكاترونكس والهندسة الميكانيكية، علوم وهندسة الكمبيوتر، المعلوماتية والهندسة الطبية الحيوية.

وتشمل أهداف المؤتمر تشجيع الباحثين الشباب وتشجيع مشاركة المجتمع العلمي الدولي مع العلماء والطلاب المصريين لمواكبة التطور الثوري في مجالات التكنولوجيا، كما يأتي المؤتمر برعاية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) كشريك بلاتيني وبدعم كبير من مؤسسة IEEE الدولية "معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات".

رئيس جامعة النيل يرحب بالمؤتمر

ورحب الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، بتنظيم الجامعة للمؤتمر في نسخته الخامسة، ومؤكدا أنه ومنذ بداية النسخة الأولى للمؤتمر في أكتوبر عام 2019 وحتى النسخة الرابعة في 2022 وهو فرصة ممتازة للنشر و دعم البحث العلمي المصري والمشترك دوليا، والمؤتمر في نسخته المقرر عقدها خلال ساعات تتضمن ورش عمل بحثية، ومحاضرات تعليمية، وجلسات نقاش، وخطابات عامة، و محاضرات تفاعلية فى مجالات الهندسة والصناعة والتكنولوجيا، وعدد من الجلسات الخاصة، كما يشارك في المؤتمر مؤلفين وباحثين من 17 دولة على مستوى الوطن العربي وإفريقيا وأوروبا منهم ( الولايات المتحدة الأمريكية - روسيا - كوريا الجنوبية - ألمانيا - اليونان- فرنسا - كندا - الإمارات العربية المتحدة -البرتغال - نيجيريا- الهند - العراق - نيوزلندا - أفغانستان )

في سياق متصل وجه الدكتور أحمد رضوان، نائب رئيس جامعة النيل الاهلية للبحوث، الشكر للشركاء في المؤتمر وجميع اللجان المنظمة والمشاركة من مختلف الدول، حيث يحظى المؤتمر في نسخته الخامسة بمشاركة دولية كبيرة، حيث تشمل قائمة المتحدثين الرئيسيين عدد من الأساتذة البارزين في مختلف أوجه العلوم والتكنولوجيا ومنهم : البروفيسور Nader Engheta أستاذ الهندسة بجامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة والعالم في مجال هندسة الإلكترونيات والفيزياء والميتاماتريال، والبروفسور Bob Reuben أستاذ فخري بقسم الهندسة والعلوم الفيزيائية بجامعة هيريوت وات بالمملكة المتحدة البريطانية، والبروفيسور أحمد الطويل، أستاذ هندسة الاتصالات والكمبيوتر بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا بالمملكة العربية السعودية، والبروفيسور Anne Elster أستاذ الحوسبة الفائقة بجامعة النرويج للعلوم والتكنولوجيا.

وأكد نائب رئيس جامعة النيل الأهلية للبحوث، أنه خلال النسخ الأربع الماضية من المؤتمر تم نشر 350 ورقة بحثية وتم الاستشهاد بهم من خلال 800 ورقة بحثية أشاروا إليهم من 85 دولة على مستوى العالم وبدعم من 160 جهة مانحة بأربع لغات هي ( الإنجليزية - التركية - الصينية - الروسية )

جدير بالذكر أن مؤتمر NILES2023 مدرج ضمن فهرسة IEEE-Scopus كما أنه كان مدرج ضمن الفهرسة أيضا في جميع الأعوام السابقة، كما ان المؤتمر في عامه الخامس استقبل عدد 220 ورقة علمية من الباحثين الراغبين في الاشتراك في المؤتمر من 17 دولة مختلفة تم قبول 92 بحث من إجمالي العدد المتقدم بعد المراجعة البحثية والتقنية للإنتاج العلمي لتلك الأبحاث.

